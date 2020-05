Quel sera l’impact du Covid-19 sur la phénomène d’insécurité alimentaire en Afrique? I Entrevue avec Junior Mandoko, juriste et auteur

Alors que le déconfinement progressif est engagé dans plusieurs états à travers le monde, en occident et ailleurs, certaines inquiétudes subsistent. L’insécurité alimentaire en fait partie. Pour mieux comprendre ce phénomène, CHOQ FM a discuté avec Junior Mandoko, juriste et auteur du livre Le droit fondamental d’être à l’abri de la faim en Afrique traite de l’ insécurité alimentaire et des droits des femmes agricultrices en Afrique, publié par Generis Publishing en avril dernier. Il s’agit , selon l’auteur, d’une thématique tout à fait pertinente dans le contexte actuel d’autant plus que selon les projections du Programme alimentaire mondial, le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler en raison de la pandémie de Covid-19, atteignant alors plus de 250 millions d’ici la fin de 2020. Entrevue.

Lien pertinent: http://www.grandtoronto.ca/junior-mandoko-sattaque-a-linsecurite-alimentaire-dans-son-dernier-livre-paru-dans-le-sillage-de-la-crise-de-la-covid-19/