Petites et moyennes entreprises de la fabrication: quel avenir post COVID-19? I Chronique d’opinion de Nadège Cédras, entrepreneur

En 2017, les PME ont contribué à 41,9 % de la valeur totale des exportations de bien. Suivant les Principales statistiques relatives aux petites entreprises de janvier 2019, le Canada comptait 1,18 million d’entreprises avec employés dont 1,15 million de petites entreprises (97,9 %) en décembre 2017. Parmi, près de 47000 des entreprises investies dans la fabrication sont des petites entreprises (93.2%) A noter que plus de la moitié des petites entreprises avec employés au Canada sont établies en Ontario et au Québec (417 742 et 236 705 respectivement).

Si les entreprises du secteur des biens et celles du secteur des services ont affiché un taux de survie similaire au cours des deux premières années suivant l’année de leur création, à partir de la troisième année le taux de survie des entreprises du secteur des biens est devenu supérieur à celui des entreprises du secteur des services. Une avance qui se maintient après cinq années ( 66,8 % pour les entreprises du secteur des biens contre 63,3 % pour celles du secteur des services). Après 10 années le taux de survie des entreprises du secteur des biens était de 47,8 % alors que pour celles du secteur des services, il était de 42,9.

Toutefois, dans le sillage de la crise sanitaire globale, est-ce que ces donnes changeront ? Quel pronostic pour les petites entreprises de la fabrication en 2020 dans un mode post- COVID? Est-ce que les mesures de soutien gouvernemental suffiront pour assurer la résilience de ces moteurs de notre économie?

Selon les résultats du sondage Les impacts de la COVID-19 sur votre entreprise de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, la FCEI au 14 mai 2020, 58% des répondants sont d’accord que “d’une manière générale, les avantages qu’apportent à la société et à l’économie les mesures actuelles d’aide et de relance économique en période de COVID-19 justifient les coûts qu’elles représentent pour nos gouvernements .”

Mais qu’en pensent les entrepreneurs locaux ? Eléments de réponse avec Nadège Cédras, entrepreneur francophone locale. Cette jeune femme francophone est confectionneuse de paniers-cadeaux à la carte, consultante en image et offre des services de gestion évènementielle dans la grande région de Toronto. Pour communiquer avec Nadège, écrivez-lui à info@nadegecedras.com.

