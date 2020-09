Ottawa apporte une bouffée d’oxygène de 221 millions de dollars aux entreprises noires

En partenariat avec des institutions financières, le gouvernement fédéral investira 221 millions de dollars dans pour un programme de soutien aux entrepreneurs noirs. De cette enveloppe , 93 millions de dollars seront engagés lors des quatre prochaines années pour entre autres, contrer les inégalités qui touchent de manière démesurée les communautés noires au Canada en entreprenariat. Mme Anick Silencieux directrice exécutive de Support Black Charities, un organisme sans but lucratif ayant pour mission de créer des liens entre organismes de soutien et les alliés de la communauté noire , explique la pertinence de ce programme.

categorie categorie Sélectionner une catégorie Actualité Actualité politique Affaires internationales Affaires municipales Arts et cultures Automobile Avec Quitterie Hervouet Avec Stéphanie Bien-être Carrefour Choq Carrefour Choq 2 Cinema Condition féminine COVID 19 Cuisine Développement durable Diététique Divertissement Droit Droits humains économie Éducation Emploi Enfance Entreprenariat Entrepreneuriat Entrepreunariat Environnement Financement jusqu’a la retraite Finances Finances personnelles Formation Franco-Fête 2015 Francophonie Gastronomie Histoire Histoire du jour Humanitaire Humour Immigration Immobilier Informatique Innovations jeunesse Langues LGBTQI+ Littérature Ma Radio Tout Terrain Marketing Médias Micro-trottoir Musique Neurosciences Non classé Oenologie Ontario 150 Plein feu Plein Feu Grand Toronto Politique Publireportage Quoi faire à Toronto ? Salle de Presse Santé et bien-être Sciences Société Solidarité Sport Technologie Théâtre Tourisme Transports Vie privée VIE PRIVÉE 20.18 Vie Privée 20.18 Voyage