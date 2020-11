Le TCDSB met sur pied un comité jeunesse pour appuyer le bilinguisme

Toronto, 6 novembre 2020 – Le Toronto Catholic District School Board (TCDSB) a tout récemment annoncé la mise sur pied d’un comité bilingue jeunesse. Le conseil scolaire anglophone torontois donnera au nouveau comité le double mandat de renforcer le bilinguisme auprès des jeunes des écoles secondaires et élémentaires et de faire des recommandations au conseil scolaire en vue d’améliorer les programmes d’expression française. Rappelons que cette décision fait suite à l’intervention d’un élève du TCDSB . Celui-ci avait lancé en septembre dernier un cri de cœur aux conseillers et aux administrateurs de TCDSB afin de les exhorter à créer un plan pour mieux soutenir les élèves francophones et francophiles. Éclairage avec Logan Liut, élève à St. Michael’s Choir School à Toronto, jeune leader et ambassadeur de Français pour l’avenir.